Желтый уровень опасности: шквальный ветер и дождь со снегом обрушатся на Приморье

СЕГОДНЯ 00:24 2019-10-04T00:24:13+03:00

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Синоптики Гидрометцентра России объявили желтый уровень опасности из-за очень сильного ветра на побережье. По прогнозам специалистов, в ближайшие сутки погодная обстановка ухудшится из-за осадков. Дождь со снегом ожидаются на севере края, сообщает «КП»–Владивосток».

Неблагоприятная погода в регионе, по мнению специалистов Гидрометцентра РФ обусловлена сразу несколькими факторами. В последний рабочий день недели погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, которые принесут в край осадки и похолодание. Во второй половине дня начнет усиливаться влияние антициклона, несущего с севера холодную воздушную массу. К сильному ветру на Побережье прибавится дождь, который в северных районах к тому же будут сопровождаться снегом. За сутки температура понизится на 6–9 градусов.

Эксперты «Примпогоды» поделились подробным прогнозом на предстоящие сутки. Синоптики утверждают, что температурный фон в крае значительно понизится. Так, во Владивостоке температура в ночные часы составит всего +9 °C, а днем воздух прогреется в пределах +10…+12 °C. Ощущения дискомфорта добавит и очень сильный ветер, порывы которого на побережье могут достигать 15-20 метров в секунду. Вечером в столице Приморья ожидается небольшой дождь.

Аналогичная погода прогнозируется и в приморском Уссурийске. При сильном ветре и ожидающихся осадках к вечеру, воздух максимально прогреется до +14 °C. Довольно теплая погода ожидается в Находке. В городе дует северо-западный слабый до умеренного ветер, поэтому столбик термометра поднимется чуть выше, до +17...+19°C.

ИСТОЧНИК KP.RU