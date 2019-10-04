Это не человек, а нелюдь: печальный случай на приморской дороге обсуждают в сети

СЕГОДНЯ 01:11 2019-10-04T01:21:15+03:00

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Банальная невнимательность на дороге, попавшая на запись видеокамеры в Приморье, стала причиной жарких споров в одной из социальных сетей. Наезд транспортного средства на домашнего питомца в Большом Камне разделил общественность на два лагеря. Одни уверены, что вина целиком лежит на хозяина животного, другие утверждают, что нет прощенья автомобилисту, сообщает «КП»-Владивосток».

Гибель животных всегда не приятна, а тем более смерть домашних любимцев, практически на ровном месте. Поэтому рассказ владельцев собаки оказался эмоциональным, а доводы «неоспоримыми», хозяева безоговорочно обвинили водителя.

– Вчера днем на «Юности» была сбита собака насмерть, водитель даже не остановился и не извинился. Это с какой скоростью нужно было ехать, чтобы насмерть сбить животное. Для семьи она была любимицей. Это не человек, а нелюдь,– отмечают владельцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/735738" frameborder="0"></iframe> Прогулка с домашним питомцем закончилась неожиданно.Видео: dpscontrol

Однако ситуацию стоит рассмотреть и под другим углом. На кадрах видеозаписи отлично заметно, что скорость автомобилиста, подозреваемого в наезде на животное, не такая уж большая. Да и злого умысла в отношении животного автомобилист, скорее всего не имел. Не исключено, что любимица семьи попросту попала вмертвую зону обзора, именно поэтому водитель даже не притормозил. К тому же стоит отметить, что животное находилось на прогулке без поводка, что не снимает ответственность за произошедшее с самих заводчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU