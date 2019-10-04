Жители Владивостока жалуются на грязные автобусы и дыры в полах

СЕГОДНЯ 03:40 2019-10-04T03:40:26+03:00

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Сотрудники управления транспорта мэрии Владивостока накануне проверили санитарное состояние 20 автобусов на двух остановках: «Баляева» и «Луговая». Власти сами удостоверились в том, что недовольства пассажиров аргументированы. Теперь у недобросовестных перевозчиков есть предписания – устранить все нарушения в ближайшее время.

- В последнее время мы получаем большое количество жалоб на состояние автобусов коммерческих перевозчиков, - рассказывает Александр Иванов, начальник управления транспорта мэрии. – Люди сообщают о пыли и грязи внутри и снаружи, о ржавых поручнях и дырах в полу. Так быть не должно. На днях мы уже сняли с маршрута два грязных автобуса и при необходимости будем поступать так и впредь. Перевозчики об этом предупрежден.

В пресс-службе мэрии отмечают, что власти планируют до конца 2019 года проверить состояние всех автобусов внутригородских маршрутов. Напомним, что нечистоплотным перевозчикам грозит штраф до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU