«Не повезло хозяевам авто»: шквалистый ветер повалил деревья во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:34 2019-10-04T04:34:39+03:00

В ночь с 3 на 4 октября во Владивосток пришел сильный ветер. Фото: dpskontrol125rus Фото: Социальные сети

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Тайфун «Митаг», который сейчас находится в районе Японии, принес во Владивосток сильный и холодный ветер. Он с корнем вырвал несколько деревьев, часть из них упали на припаркованные машины, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток».

По информации городской мэрии, деревья убирают сотрудники коммунальных служб. Фото: dpskontrol125rusФото: Социальные сети

В ночь с 3 на 4 октября во Владивосток пришел сильный ветер, его скорость - до 27 метров в секунду. Итогом стало не только резкое понижение температуры, но и ряд поваленных деревьев. В социальных сетях люди сообщают о вырванных растениях на улицах Калинина, Фадеева, Зои Космодемьянской. В результате «деревопада» пострадали припаркованные машины. Часть пользователей в комментариях пожалели хозяев пострадавших машин, другие же высказались резко:

Одно из деревьев упало прямо у офиса страховой компании. Фото: dpskontrol125rusФото: Социальные сети

- «Королла» стояла за бордюром. Место вечно мало. Ваши проблемы, - пишут пользователи.

По информации городской мэрии, деревья убирают сотрудники коммунальных служб.

Отметим, что стильный ветер задержится в регионе до 7 октября. В Приморье объявлено штормовое предупреждение.

В социальных сетях люди сообщают о вырванных растениях на улицах Калинина, Фадеева, Зои Космодемьянской. Фото: dpskontrol125rusФото: Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU