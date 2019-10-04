«Не повезло хозяевам авто»: шквалистый ветер повалил деревья во Владивостоке
Тайфун «Митаг», который сейчас находится в районе Японии, принес во Владивосток сильный и холодный ветер. Он с корнем вырвал несколько деревьев, часть из них упали на припаркованные машины, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток».
По информации городской мэрии, деревья убирают сотрудники коммунальных служб. Фото: dpskontrol125rusФото: Социальные сети
В ночь с 3 на 4 октября во Владивосток пришел сильный ветер, его скорость - до 27 метров в секунду. Итогом стало не только резкое понижение температуры, но и ряд поваленных деревьев. В социальных сетях люди сообщают о вырванных растениях на улицах Калинина, Фадеева, Зои Космодемьянской. В результате «деревопада» пострадали припаркованные машины. Часть пользователей в комментариях пожалели хозяев пострадавших машин, другие же высказались резко:
Одно из деревьев упало прямо у офиса страховой компании. Фото: dpskontrol125rusФото: Социальные сети
- «Королла» стояла за бордюром. Место вечно мало. Ваши проблемы, - пишут пользователи.
По информации городской мэрии, деревья убирают сотрудники коммунальных служб.
Отметим, что стильный ветер задержится в регионе до 7 октября. В Приморье объявлено штормовое предупреждение.
В социальных сетях люди сообщают о вырванных растениях на улицах Калинина, Фадеева, Зои Космодемьянской. Фото: dpskontrol125rusФото: Социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU