2019-10-04T05:48:57+03:00
Общество

И тигр, и лев в одном флаконе: в сафари-парк Приморья переехал лигр, живший в вольере придорожного кафе

Специально для Благи, так зовут хищника, планируют сделать отдельный большой парк [видео]
Кристина ГРИН
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Всего в мире на сегодня насчитывают не больше двух десятков лигров. Фото: Приморский сафари-парк.Всего в мире на сегодня насчитывают не больше двух десятков лигров. Фото: Приморский сафари-парк.
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Первого октября Приморский сафари-парк пополнился еще одним жильцом. Новобранец оказался не из обычных животных. Речь о лигре – гибриде тигра и льва. Его нашли в вольере, расположенном в кафе «Дикая орхидея». Заведение находилось на трассе Владивосток-Находка.

После проверки, специалисты обнаружили, что у руководства заведения нет соответствующих санитарных документов на животных. Так было принято решение закрыть кафе и переместить всех хищников. Благ был единственным лигром среди них. Известно, что самцу не больше семи лет.

В Приморский сафари-парк поступил лигр. .

- Место для прогулок у лигра пока небольшое – 72 квадратных метра, - отмечают в Приморском сафари-парке. - Мы планируем сделать для редкого зверя отдельный большой парк.

Специалисты отмечают, что родители лигра относятся к одному и тому же биологическому роду пантер. Гибрид является одним из самых крупных представителей семейства кошачьих. Выглядит он как гигантский лев с размытыми полосами.

В дикой природе встретить таких красавцев практически невозможно. Кстати, всего в мире на сегодня насчитывают не больше двух десятков лигров. Удивительно, но самки могут давать потомство, для гибридов – это уникальное явление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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