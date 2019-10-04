2019-10-04T06:19:20+03:00
Общество

Из-за закрытия байкерского сезона перекроют центр Владивостока

Движение временно ограничат на Светланской уже в эту субботу
Кристина ГРИН
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С 13:00 до 13:40 движение и парковка автомобилей будут ограничены на улице Светланской. Фото: администрация Владивостока.С 13:00 до 13:40 движение и парковка автомобилей будут ограничены на улице Светланской. Фото: администрация Владивостока.
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Пятого октября во Владивостоке состоится закрытие байкерского сезона. Мероприятие начнется в 10:00. В это время его участники соберутся на центральной площади города, а уже в час дня колонной поедут в сторону Шаморы. Посмотреть мотоциклистов может любой желающий. По примерным подсчетам их там будет порядка сотни. Есть возможность не только пообщаться с байкерами лично, но и сфотографироваться с ними на память.

- В связи с проведением мероприятия с 13:00 до 13:40 движение и парковка автомобилей будут ограничены на улице Светланской - от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока.

В мэрии также отмечают, что объехать перекрытие можно будет по улицам Адмирала Фокина, Алеутской и Уборевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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