В Приморье открыли проезд по временному мосту в Штыково

СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-04T07:17:50+03:00

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Власти Приморья сообщают о том, что движение по временному мосту через реку Артемовка запущено. Сооружение расположено на 27-м километре трассы Артем-Находка-Порт Восточный. Известно, что подрядная организация уже закончила асфальтировать подход к 32-метровому мосту, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» с ссылкой на пресс-службу АПК.

- Смонтирован средний автодорожный разборный мост. Это надежная конструкция, которая выдержит нагрузки всех видов транспорта. После этого подрядчик приступает к разбору существующего аварийного моста и строительству нового, – отметили специалисты.

Новый мост, кстати, затмит этот временный по габаритам. В длину он будет 169 метров, вместе с подходами – один километр. Полагается, что он будет двухполосным с шириной 7,5 метра. Ширина тротуара 2,25 метра. Дата сдачи объекта – 31 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU