2019-10-04T07:53:55+03:00
Общество

В трех районах Приморья стартовал отопительный сезон

В регионе запущено уже 17 котельных
Кристина ГРИН
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К зиме готовы 800 котельных.К зиме готовы 800 котельных.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На этой неделе в Приморье стало заметно холоднее. Сильный ветер разрушает даже самую маленькую надежду на потепление. Во многих домах осенние «заморозки» также стали ощутимы. Разумеется, в большей степени страдали жители северных районов. И вот власти приняли решение запустить отопительный сезон в трех районах. Речь о Красноармейском, Пограничном и Арсеньеве.

Как отмечают в пресс-службе АПК, подача тепла началась с социальных учреждений. На сегодняшний день запущено 17 котельных, которые отапливают больницы, школы и детские сады.

- Это северные районы, они традиционно первыми начинают подключать к теплу социальные учреждения и жилой фонд, - прокомментировал Владимир Бабич, и.о.главы краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам.

Кстати, первооткрывателем в отопительном сезоне в этом оду стал Тернейский район. Для местных жителей подача тепла началась еще 24 сентября. По информации властей, всего к зиме готовы 800 котельных, которые не дадут замерзнуть жителям больше 12 тысяч домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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