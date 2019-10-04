Ограбление по-приморски: женщина организовала ОПГ, помогла вынести из банка миллионы и сдала всех напарников в полицию

СЕГОДНЯ 08:39 2019-10-04T08:39:05+03:00

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Вот и доверяй после этого женщинам. Любопытный случай произошел в Лесозаводске. Началось все с особы, которая работала в филиале банка. Вероятно, одной зарплаты ей было мало, поэтому на протяжении долгого времени она уносила с работы приличные суммы денег, которые, по ее мнению, она заслужила в этот день. Можно точно сказать, что себя она точно не обижала, потому что в общей сложности из банка пропало 1,5 миллиона рублей.

Когда филиал закрывался, корыстная женщина поняла, что может угодить за решетку за такую самостоятельность. Поэтому она решила организовать новое преступление, которое бы отвело все подозрения от нее самой. Попросила знакомого помочь ей в этом. Тот тут же подключил своего приятеля. Все было тщательно спланировано. Специально для них она оставила дверь в банк открытой.

- Проникнув в помещение кредитной организации, фигурант похитил с банкомата более 2,5 миллиона рублей, после чего с похищенным имуществом скрылся, в последующем распорядившись деньгами по своему усмотрению, - отмечают в пресс-службе прокуратуры по Приморскому краю.

Но о преступлении оперативники все же узнали. В рамках досудебного соглашения эта самая женщина-организатор сдала с потрохами своих подельников. В итоге было возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Присвоение». Обвинительное заключение уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU