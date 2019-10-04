«Наших детишек тут травят»: приморские родители о школе в Артеме

СЕГОДНЯ 09:28 2019-10-04T09:30:19+03:00

С начала учебного года в школе стали делать ремонт. Скрин из видео: artem.news.plus

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Жители в Артеме утверждают, что в средней школе №31, расположенной в микрорайоне шахты "Амурская", травят детей. По их словам, во время учебного процесса строители красят доски веществом, которое не должно вообще использоваться внутри жилого помещения. Роспотребнадзор сегодня, 4 октября, нагрянул в заведение с проверкой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Конфликтная ситуация в школе выпала на начало учебного года, когда в учебном заведении стартовал ремонт.

- Пропустили целое лето, а потом спохватились и в авральном порядке стали вскрывать полы. Естественно, тогда занятия в школе для учащихся начальных классов отменили, - рассказывают родители.

Затем после длительных переговоров уроки восстановили обратно, но при этом ремонт продолжили. Чем и возмутились взрослые. Один из жителей Артема в инстаграме опубликовал видео, в котором утверждал, что в процессе строительных работ ремонтниками для пропитки деревянных конструкций используется едкая жидкость, не предназначенная для внутренних помещений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/735771" frameborder="0"></iframe> Родители проверили безопасность в школе. Видео: artem.news.plus.! другой источник

- Вот так вот наших детишек тут травят, - заключил мужчина.

Многие родители отказались отдавать своих детей обратно на учебу школу. Обеспокоившись, отправляли заявления во многие ведомства и просили профильные службы проверить воздух в школе на наличие вредных веществ.

И вот сегодня специалисты Роспотребнадзора съездили в школу и взяли пробу, предварительно заключив, что в школе ничего страшного нет.

- Результаты будут в понедельник, но Роспотребнадзор сказал, что запахов в школе нет, - сообщили представители Управления образования в городе Артеме.

В любом случае, родители сетуют на то, что проверку не сделали до возобновления занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU