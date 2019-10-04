2019-10-04T09:16:46+03:00
Общество

Город встал: шестибальные пробки сковали Владивосток

Тариф на поездки в такси также увеличился
Кристина ГРИН
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Пробка на Светланской.Пробка на Светланской.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Вести с дорог. Несмотря на то, что обеденный час-пик уже позади, а вечерний еще не наступил, город все же встал. Программа Яндекс.Карты. пробки Владивостока оценила в шесть баллов. Очень тесно машинам сейчас в Первореченском и Фрунзенском районах. Здесь практически все дороги окрашены в алый и бордовый цвета. Километровых пробок, пожалуй, не избежать никому.

Плотно все по улицам: Дальзаводская, Некрасовская, Щедрина, Корабельная набережная, Адмирала Фокина, Алеутская, Октябрьская, Снеговая, Русская; а также проспектам: Партизанский и 100-летие Владивостока.

Стоят машины и на Золотом мосту. Разумеется, из-за такого транспортного коллапса увеличился тариф на поездки в такси. Например, доехать от улицы Лазо до набережной Цесаревича мобильная программа предлагает за 350 рублей. Неплохой заработок за 4 минуты поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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