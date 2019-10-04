Синоптики предупреждают: в Приморье высокий уровень пожарной опасности
Несмотря на то, что в регионе на этой неделе заметно похолодало, синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности. Неблагоприятная погодная обстановка сохраняется в Приморье и по сей день. Кстати, по прогнозам специалистов, ситуацию могут изменить приближающиеся дожди. Но рассчитывать исключительно на осадки не стоит. Лучше и самим не допустить возгорание в лесах региона.
- В пятницу, 4 октября, во всех районах Приморского края, а также в период 5–7 октября в южных, западных, местами в центральных районах сохранится 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям, - отмечают на портале Примпогода.
Если вы планируете отправиться на отдых на природу в это время, то стоит сделать акцент на правилах пожарной безопасности и быть максимально внимательным при обращении с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU