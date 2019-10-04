2019-10-04T10:07:33+03:00
Общество

Синоптики предупреждают: в Приморье высокий уровень пожарной опасности

На отдыхе в лесу нужно быть предельно осторожным при обращении с огнем
Кристина ГРИН
Поделиться:
Специалисты прогнозируют четвертый класс пожарной опасности.Специалисты прогнозируют четвертый класс пожарной опасности.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что в регионе на этой неделе заметно похолодало, синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности. Неблагоприятная погодная обстановка сохраняется в Приморье и по сей день. Кстати, по прогнозам специалистов, ситуацию могут изменить приближающиеся дожди. Но рассчитывать исключительно на осадки не стоит. Лучше и самим не допустить возгорание в лесах региона.

- В пятницу, 4 октября, во всех районах Приморского края, а также в период 5–7 октября в южных, западных, местами в центральных районах сохранится 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям, - отмечают на портале Примпогода.

Если вы планируете отправиться на отдых на природу в это время, то стоит сделать акцент на правилах пожарной безопасности и быть максимально внимательным при обращении с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улицу Борисенко во Владивостоке перекроют на месяц из-за ремонта ливневки
Въезд в преисподнюю: водитель во Владивостоке разбил авто на «проклятом» месте
«Скучаю по вам сильно»: Максим Свобода споет песню, посвященную Владивостоку, на шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
«Восточный Порт» поздравил педагогов Врангеля с Днём учителя
«Наших детишек тут травят»: приморские родители о школе в Артеме
Город встал: шестибальные пробки сковали Владивосток
Ограбление по-приморски: женщина организовала ОПГ, помогла вынести из банка миллионы и сдала всех напарников в полицию
В трех районах Приморья стартовал отопительный сезон
Мосгорсуд сегодня может решить судьбу Игоря Пушкарева
В Приморье открыли проезд по временному мосту в Штыково
Из-за закрытия байкерского сезона перекроют центр Владивостока
И тигр, и лев в одном флаконе: в сафари-парк Приморья переехал лигр, живший в вольере придорожного кафе
Из-за тайфуна «Митаг» в Приморье объявлено штормовое предупреждение
«Не повезло хозяевам авто»: шквалистый ветер повалил деревья во Владивостоке