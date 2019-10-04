Синоптики предупреждают: в Приморье высокий уровень пожарной опасности

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-04T10:07:33+03:00

На отдыхе в лесу нужно быть предельно осторожным при обращении с огнем

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Несмотря на то, что в регионе на этой неделе заметно похолодало, синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности. Неблагоприятная погодная обстановка сохраняется в Приморье и по сей день. Кстати, по прогнозам специалистов, ситуацию могут изменить приближающиеся дожди. Но рассчитывать исключительно на осадки не стоит. Лучше и самим не допустить возгорание в лесах региона.

- В пятницу, 4 октября, во всех районах Приморского края, а также в период 5–7 октября в южных, западных, местами в центральных районах сохранится 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям, - отмечают на портале Примпогода.

Если вы планируете отправиться на отдых на природу в это время, то стоит сделать акцент на правилах пожарной безопасности и быть максимально внимательным при обращении с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU