2019-10-04T10:51:12+03:00
Общество

«Скучаю по вам сильно»: Максим Свобода споет песню, посвященную Владивостоку, на шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

Авторская песня откроет выпуск телепрограммы
Кристина ГРИН
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Услышать новый хит можно будет в субботу, пятого октября, на ТНТ в 21:00. Фото: предоставлено ООО «Телекомпания «Новая Волна».Услышать новый хит можно будет в субботу, пятого октября, на ТНТ в 21:00. Фото: предоставлено ООО «Телекомпания «Новая Волна».
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Максим Свобода. Небывалую популярность певец получил, когда стал участником шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. Свои голоса ему отдавали в большинстве своем жители Приморья, потому что сам он из Владивостока. Для фанатов артиста и всех тех, кто любит хорошую музыку и душевную лирику, Свобода приготовил сюрприз. В новом выпуске шоу «Танцы» на ТНТ он исполнит авторскую песню, посвященную дальневосточной столице. Называется трек «20-20». У всех телезрителе есть возможность услышать его одними из первых.

- Привет, Дальний Восток. Привет, дом родной! Привет, Владивосток! Скучаю по вам сильно. Каждый наш местный музыкант должен написать песню про родину. Вот и мой черед подошел, - рассказывает Максим Свобода. - Песню «20-20» я писал в Москве, в квартире. У окна. И думал о доме. Мы скоро наконец-то увидимся. 15 октября состоится первый за долгое время концерт во Владивостоке. Жду вас! Очень круто, что моя песня откроет выпуск шоу «ТАНЦЫ»! Я же его фанат. Помню, дома во Владивостоке смотрел выпуски и мечтал попасть на этот проект. Вот и попал!

Услышать новый хит можно будет в субботу, пятого октября, на ТНТ в 21:00. Кстати, в проекте «ТАНЦЫ» участвуют и дальневосточники. Так что завтра все мы узнаем, кто из них пройдет кастинг и услышит заветное «Ты в танцах!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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