2019-10-04T11:11:23+03:00
Происшествия

Въезд в преисподнюю: водитель во Владивостоке разбил авто на «проклятом» месте

Водитель намерен взыскать ущерб с городской администрации [фото]
Милана СОКОЛ
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Приморец оказался заложником дорожной обстановкиПриморец оказался заложником дорожной обстановкиФото: Сергей ЛАНИН
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В последний рабочий день недели, житель Приморья оказался в неприятной ситуации, из-за «отличного» качества одной из популярных дорог Владивостока. Малолитражка угодила в огромную яму, да так, что оказалась изрядно повреждена не только ходовка, ну и кузов. Теперь владельцу предстоит долгое разбирательство с ответственными инстанциям. Автомобилист намерен возместить ущерб и готов судиться с городской администрацией, сообщает «КП»-Владивосток».

Въезд в преисподнюю – именно так пользователи социальных сетей назвали провал асфальта, образовавшийся на подъеме к Зеленому углу, рядом с заправкой. По словам местных жителей, пострадавший автолюбитель, отнюдь не первая жертва коварной ловушки. Свидетели уверяют, что машину попадают в огромную яму с завидным постоянством. В качестве предупреждения перед препятствием заботливые автомобилисты периодически укладывали покрышки или втыкали колья, однако эта мера оказалась не особо действенной.

Огромный провал снова огородили лишь старыми покрышками Фото: Сергей ЛАНИН

Огромный провал снова огородили лишь старыми покрышкамиФото: Сергей ЛАНИН

Владелец очередной подбитой машины решил не пускать дело на самотек и добиться компенсации ущерба. Автомобилист вызвал наряд ГИБДД. Инспекторы зарисовали схему, после чего составили соответствующий протокол о ненадлежащем состоянии дорожного полотна. Водителю еще предстоит провести независимую техническую экспертизу, после чего можно будет предъявить претензии обслуживающей данной участок дороги организации. Не исключено, что получать причитающиеся по закону выплаты за ущерб, придется через суд.

Автомобилист зафиксировал все в рамках закона Фото: Сергей ЛАНИН

Автомобилист зафиксировал все в рамках законаФото: Сергей ЛАНИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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