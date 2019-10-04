Улицу Борисенко во Владивостоке перекроют на месяц из-за ремонта ливневки

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-04T11:24:32+03:00

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Администрация Владивостока сообщает о том, что 5 октября на улице Борисенко начнутся ремонтные работы сети ливневых канализаций. Соответствующее указание дал Олег Гуменюк, глава города. Он заявил, что все работы должны быть выполнены не только быстро, но и качественно, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службе мэрии.

- Ремонт сети ливневой канализации будет проводить на участке от Спортивной до Школьной. Здесь смонтируют новые водопропускные труды диаметром от 300 до 1 000 мм общей протяженностью около 600 погонных метров, восстановят смотровые колодцы и дождеприемные камеры, - рассказали в управлении дорог и благоустройства городской администрации.

Несложно догадаться, что из-за ремонтных работ придется ограничить движение машин. Так, на участке от пересечения улиц Спортивная – Борисенко до перекрестка Борисенко с 40 лет ВЛКСМ проезд будет перекрыт. Ограничение будет действовать с 8 утра 5 октября до полуночи 10 ноября. Месяц этот участок придется объезжать по Спортивной, Фадеева, Сахалинской и 40 лет ВЛКСМ.

ИСТОЧНИК KP.RU