В Приморском крае объявили желтый уровень опасности

СЕГОДНЯ 03:17 2019-10-05T03:17:13+03:00

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Желтый уровень опасности объявили сегодня, 5 октября, российские синоптики в Приморье. На побережьях края сильный ветер, а во многих районах существует вероятность возникновения и развития пожара, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Росгидромет».

Период предупреждения о пожарной опасности будет действовать целые сутки, вплоть до одиннадцати утра завтрашнего дня. В южных, западных и местами в центральных районах высокий класс опасности – четвертый.

На погодные условия в крае влияют фронтальные разделы. На небе переменная облачность, а на севере территории выпадут небольшие осадки. Ветер в пределах от умеренного до сильного преимущественно берет направление с севера и северо-запада. Температура воздуха 1…15 градусов выше ноля.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем +10…+12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU