Уголовное преступление против семьи: женщине из Приморья ограничили свободу на 2 месяца за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 06:51 2019-10-05T06:51:36+03:00

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Жительница Приморья вовремя не погасила задолженность по алиментам за двух несовершеннолетних детей. Так, в послужном списке матери появилось уголовное правонарушение. Суд признал женщину виновной и ограничил свободу на 2 месяца, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Мать должна была отдавать 1/3 часть денег со всех видов дохода, но сознательно уклонялась от этого. У нее накопилось свыше 40 тысяч рублей задолженности. И даже угроза возбуждения дела ее не напугала. Женщина продолжала игнорировать уведомления судебных приставов. Сначала на нее завели административное дело, а затем и уголовное. Теперь ей нельзя выезжать за пределы Октябрьского района 2 месяца. Также ей она не может менять место жительства без согласия государственного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU