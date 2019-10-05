Транспортный коллапс во Владивостоке из-за закрытия байкерского сезона

СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-05T07:17:51+03:00

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На центральной улице города Светланской 5 октября временно ограничивали движение из-за закрытия байкерского сезона во Владивостоке. Участники колонной выезжали в сторону Шаморы, а водители другими колоннами вставали в пробки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Напомним, что само мероприятие началось еще в 10 утра. Посмотреть на байкеров и их транспорт мог любой желающий - вход был свободный. С разрешения владельцев можно было даже сфотографироваться с ними.

Перекрывали же движение и ограничивали парковку с 13:00 до 13:40. И несмотря на то, что закрытие уже прошло, транспортный коллапс остался. Согласно сервису «Яндекс», в приморской столице сейчас 5-балльные пробки. По улице Светланской затор начинается от детской поликлиники №2 и тянется до «Авангарда». Также проезд затруднен на проспекте 100-летия Владивостоку, Русской, Снеговой, Вилкова и Луговой улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU