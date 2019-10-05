Некогда командира военных кораблей Тихоокеанского флота осудили на 4 года колонии

СЕГОДНЯ 07:40 2019-10-05T07:40:29+03:00

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Бывшего командира военных кораблей Тихоокеанского флота осудили за хищение казенного имущества. Офицер, искусственно создавая излишки топлива, забирал их себе. Суд признал его виновным и лишил свободы на 4 года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Военную прокуратуру Тихоокеанского флота.

Горючесмазочный материал мужчина крал в апреле и мае 2014 года. Ущерб от его действий вышел на 1,5 миллиона рублей. Его признали виновным в присвоении, совершенном организованной группой.

Помимо отбывания срока в исправительной колонии общего режима, экс-командира оштрафовали на 350 тысяч рублей. Также он не сможет год и три месяца занимать должности, связанные с выполнением административно-распорядительных функций в государственных учреждениях, в войсках и воинских формированиях.

Уголовное дело рассматривал Фокинский гарнизонный военный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU