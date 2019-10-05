«Химическая» атака во Владивостоке: пожилая хулиганка обмазывает соседские окна рыбьими потрохами

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-05T09:21:59+03:00

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Пожилая женщина из Владивостока объявила своей соседке снизу настоящую войну: топит водой квартиру, отключает счетчики. Разговор с хулиганкой плоды не принес, наоборот, ухудшил ситуацию. Пенсионерка стала проводить ночные вылазки и обмазывать чужие окна рыбьими потрохами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Между соседками много раз возникали конфликтные ситуации. При этом пострадавшая уверяет, что во всем виновата пенсионерка, любящая поскандалить. Только дело словами не ограничилось - пожилая женщина перешла в режим атаки и занялась открытым вредительством. Ущерб за свои шалости она возмещать отказывалась, как и признавать свою вину.

Месть с рыбьим душком дама преклонных лет выбрала сразу после того, как ей пригрозили полицией. По словам пострадавшей женщины, тухлый запах теперь не покидает квартиру, а неадекватная соседка все так же отрицает свое участие в «химической» атаке. Заявительница сообщила полицейским адрес подозреваемой злоумышленницы и попросила привлечь ее к административной ответственности за хулиганские выходки.

ИСТОЧНИК KP.RU