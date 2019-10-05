Осеннее обострение: мужчина забежал в мебельный магазин во Владивостоке и стал прыгать по диванам

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-05T11:25:35+03:00

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Неадекватный мужчина забежал в мебельный магазин во Владивостоке и стал бегать по диванам. Сотрудники торгового предприятия вызвали полицейских, но к их приезду дебошир уже убежал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Неадекватный мужчина устроил переполох, напугав посетителей. По словам работников мебельного, неизвестный им человек забежал и стал что-то кричать, переворачивая на своем пути столы. Далее нарушитель порядка продефилировал по диванам, естественно шокировав своими действиями окружающих.

На замечания продавцов угомониться, взрослый человек не реагировал. Свидетели странного происшествия убеждены, что мужчина психически больной и ему нужно специализированное лечение. Так как он не причинил значительного ущерба, то администратор не стала писать на него заявление в полицию.

Правоохранительные органы проведут проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU