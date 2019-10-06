Синоптики рассказали, когда на Владивосток обрушится сильный ливень

СЕГОДНЯ 03:06 2019-10-06T03:06:27+03:00

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По данным портала «Расписание погоды», Владивосток в ближайшее время накроют мощные ливневые дожди, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Так, согласно мнению синоптиков, первые небольшие осадки выпадут уже вечером в понедельник. Ориентировочно погода начнется портиться после 16:00. С каждым следующим часом дожди будут усиливаться, и уже в ночь на 8 октября ожидаются сильные дожди.

Однако уже утром, 8 октября, погода будет нормализовываться, а интенсивность дождей - снижаться. Прогнозируется выпадение 23 мм осадков за весь период.

ИСТОЧНИК KP.RU