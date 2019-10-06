«Адмирал» на домашнем льду победил «Куньлунь»
Встреча завершилась в основное время со счетом 2:1
«Адмирал» на домашнем льду победил «Куньлунь». Фото: hcadmiral.ru.
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«Адмирал» на домашнем льду обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в основное время со счетом 2:1.
В составе «моряков» отличились Мартин Бакош и Олег Ломако. У гостей из Китая отметился Этан Верек.
С момента старта регулярного чемпионата КХЛ 2019-2020 владивостокский «Адмирал» набрал 14 очков и занял седьмое место в Восточной конференции. Китайцы занимают десятую строчку Востока, имея в активе 11 баллов.
ИСТОЧНИК KP.RU