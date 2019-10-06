2019-10-06T03:52:37+03:00
Спорт

«Адмирал» на домашнем льду победил «Куньлунь»

Встреча завершилась в основное время со счетом 2:1
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
«Адмирал» на домашнем льду победил «Куньлунь». Фото: hcadmiral.ru.«Адмирал» на домашнем льду победил «Куньлунь». Фото: hcadmiral.ru.
Изменить размер текста:

«Адмирал» на домашнем льду обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в основное время со счетом 2:1.

В составе «моряков» отличились Мартин Бакош и Олег Ломако. У гостей из Китая отметился Этан Верек.

С момента старта регулярного чемпионата КХЛ 2019-2020 владивостокский «Адмирал» набрал 14 очков и занял седьмое место в Восточной конференции. Китайцы занимают десятую строчку Востока, имея в активе 11 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на предстоящую неделю
Во Владивостоке мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с автобусом
Дерзкий консультант разбил ноутбук покупательницы, отказавшись делать возврат по гарантии
Ночные гонки во Владивосткое закончились серьезной аварией на Русском острове
Синоптики рассказали, когда на Владивосток обрушится сильный ливень
Осеннее обострение: мужчина забежал в мебельный магазин во Владивостоке и стал прыгать по диванам
«Химическая» атака во Владивостоке: пожилая хулиганка обмазывает соседские окна рыбьими потрохами
Некогда командира военных кораблей Тихоокеанского флота осудили на 4 года колонии
Транспортный коллапс во Владивостоке из-за закрытия байкерского сезона
Уголовное преступление против семьи: женщине из Приморья ограничили свободу на 2 месяца за неуплату алиментов
В Приморском крае объявили желтый уровень опасности
Улицу Борисенко во Владивостоке перекроют на месяц из-за ремонта ливневки
Въезд в преисподнюю: водитель во Владивостоке разбил авто на «проклятом» месте
«Скучаю по вам сильно»: Максим Свобода споет песню, посвященную Владивостоку, на шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
«Восточный Порт» поздравил педагогов Врангеля с Днём учителя
Синоптики предупреждают: в Приморье высокий уровень пожарной опасности
«Наших детишек тут травят»: приморские родители о школе в Артеме
Город встал: шестибальные пробки сковали Владивосток
Ограбление по-приморски: женщина организовала ОПГ, помогла вынести из банка миллионы и сдала всех напарников в полицию
В трех районах Приморья стартовал отопительный сезон
Мосгорсуд сегодня может решить судьбу Игоря Пушкарева
В Приморье открыли проезд по временному мосту в Штыково
Из-за закрытия байкерского сезона перекроют центр Владивостока
И тигр, и лев в одном флаконе: в сафари-парк Приморья переехал лигр, живший в вольере придорожного кафе
Из-за тайфуна «Митаг» в Приморье объявлено штормовое предупреждение
«Не повезло хозяевам авто»: шквалистый ветер повалил деревья во Владивостоке