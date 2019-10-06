«Адмирал» на домашнем льду победил «Куньлунь»

СЕГОДНЯ 03:52 2019-10-06T03:52:37+03:00

Встреча завершилась в основное время со счетом 2:1

Изменить размер текста: A A

«Адмирал» на домашнем льду обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в основное время со счетом 2:1.

В составе «моряков» отличились Мартин Бакош и Олег Ломако. У гостей из Китая отметился Этан Верек.

С момента старта регулярного чемпионата КХЛ 2019-2020 владивостокский «Адмирал» набрал 14 очков и занял седьмое место в Восточной конференции. Китайцы занимают десятую строчку Востока, имея в активе 11 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU