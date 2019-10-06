Ночные гонки во Владивосткое закончились серьезной аварией на Русском острове
Этой ночью во Владивостоке на острове Русском произошло ДТП с участием Toyota Mark 2 и Toyota Chaser. Несмотря на то, что автомобили получили серьезные повреждения, пострадавших в аварии нет.
Оба автомобиля двигались по Университетскому проспекту на большой скорости. По предварительной информации Toyota Mark II при перестроении задел Toyota Chaser. Из-за этого оба автомобиля выехали с дороги прямо в кювет и опрокинулись на крышу.
Несмотря на тот факт, что автомобили получили серьезные повреждения, водители в аварии не пострадали. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU