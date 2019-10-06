Дерзкий консультант разбил ноутбук покупательницы, отказавшись делать возврат по гарантии

СЕГОДНЯ 06:35 2019-10-06T06:35:16+03:00

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Жительница Владивостока обратилась в правоохранительные органы с сообщением о порче имущества и хулиганских действиях. Виновным происшествия, по ее мнению, оказался продавец магазина бытовой техники, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

По словам 38-летней горожанки, она купила ноутбук, который буквально через два дня перестал работать, поэтому женщина решила отнести его обратно, чтобы обменять по гарантии.

Однако, по словам женщины, продавец-консультант повел себя неадекватно: он отказался вернуть деньги или заменить товар, а на возмущение горожанки специально уронил ноутбук на пол и сказал, что всем скажет, что это сделала она сама.

Наглый молодой человек заявил, что так как его выходку никто не видел, то и доказать его вину никто не сможет, а покупательнице ничего не вернут.

Возмущенная таким поведением продавца женщина решила пожаловаться в полицию и сообщить о произволе со стороны работника магазина. Она забрала разбитый ноутбук и сообщила стражам порядка имя виновника происшествия.

Горожанка попросила разобраться в ситуации и помочь ей вернуть деньги за испорченный товар. Полицейские опросили пострадавшую и приступили к проверке по факту ее заявления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU