2019-10-06T06:35:16+03:00
Общество

Дерзкий консультант разбил ноутбук покупательницы, отказавшись делать возврат по гарантии

Жительница Владивостока в ответ на дерзкую выходку продавца вызвала полицию
Марк КАПУСТИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Владивостока обратилась в правоохранительные органы с сообщением о порче имущества и хулиганских действиях. Виновным происшествия, по ее мнению, оказался продавец магазина бытовой техники, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

По словам 38-летней горожанки, она купила ноутбук, который буквально через два дня перестал работать, поэтому женщина решила отнести его обратно, чтобы обменять по гарантии.

Однако, по словам женщины, продавец-консультант повел себя неадекватно: он отказался вернуть деньги или заменить товар, а на возмущение горожанки специально уронил ноутбук на пол и сказал, что всем скажет, что это сделала она сама.

Наглый молодой человек заявил, что так как его выходку никто не видел, то и доказать его вину никто не сможет, а покупательнице ничего не вернут.

Возмущенная таким поведением продавца женщина решила пожаловаться в полицию и сообщить о произволе со стороны работника магазина. Она забрала разбитый ноутбук и сообщила стражам порядка имя виновника происшествия.

Горожанка попросила разобраться в ситуации и помочь ей вернуть деньги за испорченный товар. Полицейские опросили пострадавшую и приступили к проверке по факту ее заявления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на предстоящую неделю
Во Владивостоке мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с автобусом
Ночные гонки во Владивосткое закончились серьезной аварией на Русском острове
«Адмирал» на домашнем льду победил «Куньлунь»
Синоптики рассказали, когда на Владивосток обрушится сильный ливень
Осеннее обострение: мужчина забежал в мебельный магазин во Владивостоке и стал прыгать по диванам
«Химическая» атака во Владивостоке: пожилая хулиганка обмазывает соседские окна рыбьими потрохами
Некогда командира военных кораблей Тихоокеанского флота осудили на 4 года колонии
Транспортный коллапс во Владивостоке из-за закрытия байкерского сезона
Уголовное преступление против семьи: женщине из Приморья ограничили свободу на 2 месяца за неуплату алиментов
В Приморском крае объявили желтый уровень опасности
Улицу Борисенко во Владивостоке перекроют на месяц из-за ремонта ливневки
Въезд в преисподнюю: водитель во Владивостоке разбил авто на «проклятом» месте
«Скучаю по вам сильно»: Максим Свобода споет песню, посвященную Владивостоку, на шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
«Восточный Порт» поздравил педагогов Врангеля с Днём учителя
Синоптики предупреждают: в Приморье высокий уровень пожарной опасности
«Наших детишек тут травят»: приморские родители о школе в Артеме
Город встал: шестибальные пробки сковали Владивосток
Ограбление по-приморски: женщина организовала ОПГ, помогла вынести из банка миллионы и сдала всех напарников в полицию
В трех районах Приморья стартовал отопительный сезон
Мосгорсуд сегодня может решить судьбу Игоря Пушкарева
В Приморье открыли проезд по временному мосту в Штыково
Из-за закрытия байкерского сезона перекроют центр Владивостока
И тигр, и лев в одном флаконе: в сафари-парк Приморья переехал лигр, живший в вольере придорожного кафе
Из-за тайфуна «Митаг» в Приморье объявлено штормовое предупреждение
«Не повезло хозяевам авто»: шквалистый ветер повалил деревья во Владивостоке