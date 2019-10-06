Во Владивостоке мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с автобусом
Авария случилась утром в воскресенье возле остановки общественного транспорта
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Сегодня, 6 октября, во Владивостоке мотоциклист и пассажир погибли в ДТП с рейсовым автобусом.
Смертельное ДТП произошло возле остановки общественного транспорта "Авангард". По предварительной информации, мотоцикл на большой скорости протаранил автобус, следовавший по маршруту №54.
Мотоциклист и его пассажир погибли при столкновении с автобусом.
Водитель мотоцикла и его пассажир при столкновении получили травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавших среди пассажиров автобуса и пешеходов нет.
ИСТОЧНИК KP.RU