Во Владивостоке мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с автобусом

СЕГОДНЯ 07:52 2019-10-06T07:52:30+03:00

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Сегодня, 6 октября, во Владивостоке мотоциклист и пассажир погибли в ДТП с рейсовым автобусом.

Смертельное ДТП произошло возле остановки общественного транспорта "Авангард". По предварительной информации, мотоцикл на большой скорости протаранил автобус, следовавший по маршруту №54.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/736078" frameborder="0"></iframe> Мотоциклист и его пассажир погибли при столкновении с автобусом.

Водитель мотоцикла и его пассажир при столкновении получили травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавших среди пассажиров автобуса и пешеходов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU