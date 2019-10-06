Дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на предстоящую неделю

СЕГОДНЯ 09:04 2019-10-06T09:04:40+03:00

Погодные изменения в Приморье начнутся как раз в начале новой недели

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Синоптики рассказали, когда во Владивостоке и Приморье наступит настоящая осень. По словам метеоэкспертов, похолодание начнется уже в начале новой недели, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на "Примпогоду.

В первый рабочий день, 7 октября, к краю приблизятся очередные фронтальные разделы, местами пройдут небольшие дожди. Температурный фон повысится. Минимальные значения температур составят +3…+8 °С, на южном побережье до +12 °С. В горных районах до - 5 °С. День будет умеренно тёплым, максимальные температуры достигнут +15…+22 °С.

Во вторник фронты будут смещаться над краем и вызовут дожди на большей территории. В ночные часы облачность уменьшит выхолаживание, потеплеет на 2 - 5 градусов. Днём дожди понизят максимальные температуры воздуха до +13…+19 °С.

В середине недели погода улучшится. Фронты покинут Приморье, осадки прекратятся и прояснит. Во Владивостоке в начале недели преимущественно облачно. В понедельник ветрено, и без существенных осадков.

В ночные часы +10…+12 °С, днём +15…+17 °С. Во вторник дождливо. Ночь станет теплее, а день прохладней на 1 - 2 градуса, чем было накануне. В середине недели погода наладится. Ветер подутихнет, дождя не предполагается.

ИСТОЧНИК KP.RU