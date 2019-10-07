«Весь город встал»: утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки

СЕГОДНЯ 01:24 2019-10-07T04:11:24+03:00

Заторы отмечаются во всех районах города. Фото: скриншот с «Яндекс. Карт»

Карта дальневосточной столицы продолжает «краснеть», а люди - возмущаться

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В дальневосточной столице утро, а это значит, что большую часть города сковали пробки. Пока должная ситуация, по данным сервиса «Яндекс. Карты», оценивается в шесть баллов, сообщает «КП-Владивосток».

Заторы отмечаются во всех районах города. Самая сложная ситуация традиционно в Ленинском, Первореченском и частично Первомайском районах.

Намертво встали улицы Луговая, Светланская, Гоголя, Адмирала Юмашева, часть Фадеева (из-за перекрытия участка от ТЦ «Школьная» до Спортивной), Харьковская, Олега Кошевого, проспекты Народный, Красного знамени, Некрасовский путепровод, Золотой мост в сторону центра города.

Традиционный утренний коллапс хоть уже и привычная история, но не перестает вызывать раздражение у автомобилистов дальневосточной столицы. В «разговорчиках» автовладельцы продолжают выливать чувства или шутить над сложившейся ситуацией. Вот, что пишут люди, стоящие в пробках:

Сколько можно? Весь город встал!

Видимо, всем нравится стоять в пробках

Привет ребята, я скучал!

ИСТОЧНИК KP.RU