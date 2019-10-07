Проворная приморская пенсионерка украла личные вещи покупателя из продуктовой тележки в супермаркете

СЕГОДНЯ 01:57 2019-10-07T01:57:29+03:00

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Необычная кража произошла накануне в приморском городе Уссурийск. Прямо из тележки в супермаркете пропали личные вещи покупателя – деньги, телефон и документы. Главной подозреваемой в деле оказалась 74-летняя пенсионерка. Пожилая женщина не только выкрала чужое имущество, но и попыталась выглядеть добродетелем в сложившейся ситуации, сообщает «КП»-Владивосток».

Сообщение о краже из супермаркета поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску. 25-летний житель Новошахтинска объяснил, что лишился кошелька с документами и мобильного телефона во время похода в магазин на улице Лимичевской. Приморец оценил свою потерю в 16 тысяч рублей. По тревожному вызову на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Специалисты изучили камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, и выяснили, что к пропаже чужих вещей причастная пожилая женщина. Установить ее личность не составило особого труда. 74-летняя через несколько часов сама связалась с потерпевшим.

Хитрая пенсионерка решила вернуть похищенные вещи, заверив, что нашла их в супермаркете. При этом бабушка божий одуванчик отдала документы и телефон, а деньги оставила себе в качестве вознаграждения «за находку». Естественно, что в отношении предприимчивой гражданки возбуждено уголовное дело. В полицейском участке пожилая дама созналась в постыдном поступке. По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Уссурийску, за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба, местной жительнице грозит строгое наказание, вплоть до 5 лет тюрьмы. Сейчас пенсионерка находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU