2019-10-07T04:55:48+03:00
Общество

Мужчина из мести поджигал эвакуаторы во Владивостоке

Причиненный ущерб составил 9 миллионов рублей
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Задержанный мужчина ранее уже был судимЗадержанный мужчина ранее уже был судимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Неизвестный мужчина поджигал эвакуаторы своих бывших работодателей во Владивостоке. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 9 миллионов рублей. Подозреваемого задержала полиция, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

На территории автобазы на улице Слуцкого 32-летний приморец облил горючим два авто и поджог их. В злодеяниях он признался. Сказал, что с владельцами машин у него были неприязненные отношения. Его уволили из компании, в которой он работал водителем эвакуатора, а зарплату не выплатили.

Также он покаялся и в том, что по аналогичной причине уже совершал поджог в другом районе Владивостока, Первомайском.

На него завели уголовное дело и отправили под стражу. Теперь задержанному грозит до пяти лет тюрьмы за умышленное уничтожение имущества. Ранее мужчина уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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