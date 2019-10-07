На новом танкере во Владивостоке подняли флаг

СЕГОДНЯ 04:39 2019-10-07T04:39:13+03:00

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Церемония имянаречния нового судна «Михаил Лазарев» состоялась во Владивостоке 6 октября у причала Морского вокзала. Экипажу танкера предстоит выполнять задачу президента – увеличивать объемы перевозок по Северному морскому пути, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края. Арктический челночный танкер будет доставлять сырую нефть с арктического нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» в порт Мурманска.

Во время церемонии на высокотехнологичном судне торжественно подняли флаг.

- Он назван именем прославленного русского флотоводца и мореплавателя, одного из первооткрывателей Антарктиды – Михаила Лазарева, - рассказывает Олег Мельников, врио вице-губернатор Приморья. Судно стало в строй одной из лучших судоходных компаний мира. Его класс позволяет ходить по толщине льда около 2 метров, длина корабля – 2,5 футбольных поля. Мы всегда будем рады видеть его у наших берегов.

К 2024 году объемы перевозок на акваториях Северного морского пути хотят довести до 80 миллионов тонн. Председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк отметил, что новые суда будут нуждаться в людях – потребуется около 200 экипажей.

- Одним из центров подготовки будет МГУ имени Невельского во Владивостоке. Ждем курсантов на практику и в будущем – на работу, - поделился председатель.

Судно будет укомплектовано российским экипажем и будет ходить под флагом Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU