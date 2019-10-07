Сначала скорая не смогла приехать, а потом в больнице не оказалось вакцины от бешенства: бездомная собака покусала 7-летнего мальчика в Приморье

СЕГОДНЯ 05:35 2019-10-07T05:35:59+03:00

Жители утверждают, что бесхозное животное до сих пор бегает по улицам

Изменить размер текста: A A

Бесхозная собака покусала 7-летнего мальчика по имени Дима в поселке Горные Ключи Кировского района. Скорая помощь в тот момент была на выезде, поэтому врачи не смогли приехать. На машине знакомых ребенка все-таки доставили в медучреждение, в котором не оказалось вакцины от бешенства, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Около двух недель назад, 25 сентября, Дима вместе с бабушкой Валентиной Павловой шли на занятия в детский кружок «Почемучка». Вдруг к мальчику подбежала собака, похожая на лайку, и напала. Пожилая женщина в этот момент была в нескольких метрах сзади ребенка, об этом она сама рассказала корр. делового портала «Золотой Мост». Прежде чем убежать, животное успело несколько раз укусить мальчика. Клыки вонзились довольно глубоко, поскольку из раны обильно лилась кровь.

Свидетели картины вызвали скорую помощь, но, как уже говорилось, карета приехать не смогла. В Кировскую центральную районную больницу раненого мальчика отвез на машине руководитель «Почемучки». Врачи зашили мальчику рану, но вакцины от бешенства в медучреждении не оказалось - уже давно не поставляют. Родственники мальчика к 6 сентября так и не нашли, где можно купить лекарство. Семья сильно переживает, что собака может оказаться бешеной.

Кстати, местные жители утверждают, что животное до сих пор бегает по улицам и представляет угрозу для прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU