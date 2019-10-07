2019-10-07T05:35:59+03:00
Общество

Сначала скорая не смогла приехать, а потом в больнице не оказалось вакцины от бешенства: бездомная собака покусала 7-летнего мальчика в Приморье

Жители утверждают, что бесхозное животное до сих пор бегает по улицам
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Укусы были глубокимиУкусы были глубокимиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Бесхозная собака покусала 7-летнего мальчика по имени Дима в поселке Горные Ключи Кировского района. Скорая помощь в тот момент была на выезде, поэтому врачи не смогли приехать. На машине знакомых ребенка все-таки доставили в медучреждение, в котором не оказалось вакцины от бешенства, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Около двух недель назад, 25 сентября, Дима вместе с бабушкой Валентиной Павловой шли на занятия в детский кружок «Почемучка». Вдруг к мальчику подбежала собака, похожая на лайку, и напала. Пожилая женщина в этот момент была в нескольких метрах сзади ребенка, об этом она сама рассказала корр. делового портала «Золотой Мост». Прежде чем убежать, животное успело несколько раз укусить мальчика. Клыки вонзились довольно глубоко, поскольку из раны обильно лилась кровь.

Свидетели картины вызвали скорую помощь, но, как уже говорилось, карета приехать не смогла. В Кировскую центральную районную больницу раненого мальчика отвез на машине руководитель «Почемучки». Врачи зашили мальчику рану, но вакцины от бешенства в медучреждении не оказалось - уже давно не поставляют. Родственники мальчика к 6 сентября так и не нашли, где можно купить лекарство. Семья сильно переживает, что собака может оказаться бешеной.

Кстати, местные жители утверждают, что животное до сих пор бегает по улицам и представляет угрозу для прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мужчина с большой буквы»: президент ХК «Адмирал» о Самвеле
Родителей консультировали даже по скайпу: психологическая помощь оказалась востребована в приморских семьях
Легенда № 13: в честь экс-игрока «Адмирала» хотят назвать хоккейную школу
На новом танкере во Владивостоке подняли флаг
Мужчина из мести поджигал эвакуаторы во Владивостоке
«Только так и заправляю»: во Владивостоке мужчина раскачал авто, чтобы вместить больше бензина
Проворная приморская пенсионерка украла личные вещи покупателя из продуктовой тележки в супермаркете
«Весь город встал»: утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки
Выгоревшая плавбаза «Петр Житников» добралась до Приморья
Потенциально опасная погода: новое предупреждение для Приморья сделал Гидрометцентр России
Дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на предстоящую неделю
Во Владивостоке мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с автобусом
Дерзкий консультант разбил ноутбук покупательницы, отказавшись делать возврат по гарантии
Ночные гонки во Владивосткое закончились серьезной аварией на Русском острове
«Адмирал» на домашнем льду победил «Куньлунь»
Синоптики рассказали, когда на Владивосток обрушится сильный ливень
Осеннее обострение: мужчина забежал в мебельный магазин во Владивостоке и стал прыгать по диванам