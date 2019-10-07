Родителей консультировали даже по скайпу: психологическая помощь оказалась востребована в приморских семьях

СЕГОДНЯ 06:25 2019-10-07T06:25:40+03:00

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Бесплатная психолого-педагогическая помощь оказалась востребована среди приморских семей – с июня 2019 года за консультацией обратились 2036 раз. В селах востребованность была даже выше, чем в городах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края.

Консультирование и сейчас осуществляют на базе Владивостокской коррекционной школы-детского сада. За помощью обращаются представители детей и даже будущие родители. Практика общения разная: очная и дистанционная. Последнюю проводят в основном для родителей из отдаленных районов края, где специалисты оказались более востребованы - это небольшие населенные пункты Спасского района, Лесозаводского и Находкинского городских округов.

- На базе Уссурийского филиала региональной службы наибольшее количество профессиональных консультаций получили те приморцы, которые готовятся к принятию в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. Вопросы, с которыми они обращались, касались психологической характеристики ребенка, методов адаптации принятого в семью ребенка и путей его сближения с семьей, – рассказали специалисты.

Еще одно заключение – за консультацией больше всего обращались люди, у которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья – 60% случаев.

Со всеми нуждающимися проводят работу специалисты с профильным образованием: педагоги и психологи. Всего есть 7 филиалов, на консультацию можно записаться по телефону или лично.

Адрес во Владивостоке: улица Нерчинская, 44. Телефоны: 8(423) 242-57-03 или 242-26-04;

Адрес в Арсеньеве: улица Малиновая,15. Телефон: 8 (4236) 13-22-19;

Адрес в Артеме: улица Фрунзе, 4. Телефон: 8 (4233) 73-09-20;

Адрес в Находке: улица Верхне-Морская, 120. Телефон: 8-924-133-64-45;

Адрес в Спасске-Дальнем: улица Советская, 154. Телефон: 8 (4235) 22-38-38;

Адрес в Лесозаводске: улица Челюскина, 10. Телефон: 8 (4235) 52-78-77;

Адрес в Уссурийске: улица Комсомольская, 53. Телефон: 8 (4234) 34-63-49;

Адрес в Славянке: улица Парковая, 3. Телефон: 8 (42331) 49-3-31.

ИСТОЧНИК KP.RU