Стало известно, когда во Владивостоке пойдет сильный ливень

СЕГОДНЯ 07:26 2019-10-07T07:28:35+03:00

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время жителям приморской столицы стоит ждать 12-часовой дождь

Изменить размер текста: A A

Синоптики прогнозируют ливневый дождь сегодня, 7 октября, во Владивостоке. Обильные осадки начнутся во второй половине дня и будут идти как минимум 12 часов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Расписание погоды».

Краевую столицу после 4 часов дня начнет топить дождями. К 10 часам вечера ливень только усилится. По данным гидрометеорологов, атмосферное давление останется в норме, а температура ближе к ночи понизится на несколько градусов.

На данный момент во Владивостоке малооблачно без каких-либо атмосферных явлений. Температура воздуха около 15 градусов выше ноля. Свежий ветер направляется с юга и дует со скорость 8 метров в секунду, порывами достигает отметки - 12 метров в секунду.

В Приморском крае на небе преимущественно стоит переменная облачность, местами идет небольшой дождь. Температура воздуха +14...+19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU