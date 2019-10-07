Молодой блондин с загадочными глазами пропал в Приморье

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-07T08:19:37+03:00

Юноша ушел из дома больше двух недель назад

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Двадцатилетний парень по имени Лев пропал во Владивостоке больше двух недель назад. Юноша 21 сентября ушел из дома в Лесозаводске и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на отряд добровольцев «Примпоиск».

Льва Сизько ищут по ориентировке. В приметах указано, что его рост около 175-178 сантиметров, лицо овальной формы, а глаза серые. Светло-русые волосы коротко подстрижены.

В момент исчезновения парень был одет в куртку с оранжевым капюшоном, под которой находилась серая клетчатая рубашка с длинными рукавами. Брюки были темно-синего цвета, на ногах замшевые ботинки.

Всех, кто знает хоть какую-либо информацию о местонахождении молодого человека, просят позвонить по телефонам:

8 (42355) 2-10-72, 2-10-34 – МО МВД РФ «Лесозаводский»; 02, 102 – полиция; 8 962 334 51 07, 8 914 721 22 32– волонтеры;

Также можно написать на почту: primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU