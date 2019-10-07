Пожарные во Владивостоке за 10 минут потушили огонь внутри здания
Никто не пострадал
На сигнал тревоги прибыло 30 спасателейФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:
Пожарные потушили огонь в здании во Владивостоке за 10 минут. Внутри горел электрощит, никто не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.
Спасатели в количестве 30 человек прибыли на место происшествия спустя 2 минуты после сигнала тревоги. Строение находилось на улице Коммунарской. Находившиеся внутри люди быстро покинули здание. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь не успел распространиться на большую территорию, и площадь пожара составила всего 0,5 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU