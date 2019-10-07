Пожарные во Владивостоке за 10 минут потушили огонь внутри здания

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-07T09:04:50+03:00

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Пожарные потушили огонь в здании во Владивостоке за 10 минут. Внутри горел электрощит, никто не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

Спасатели в количестве 30 человек прибыли на место происшествия спустя 2 минуты после сигнала тревоги. Строение находилось на улице Коммунарской. Находившиеся внутри люди быстро покинули здание. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь не успел распространиться на большую территорию, и площадь пожара составила всего 0,5 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU