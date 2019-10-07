2019-10-07T09:04:50+03:00
Общество

Пожарные во Владивостоке за 10 минут потушили огонь внутри здания

Никто не пострадал
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
На сигнал тревоги прибыло 30 спасателейНа сигнал тревоги прибыло 30 спасателейФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Пожарные потушили огонь в здании во Владивостоке за 10 минут. Внутри горел электрощит, никто не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

Спасатели в количестве 30 человек прибыли на место происшествия спустя 2 минуты после сигнала тревоги. Строение находилось на улице Коммунарской. Находившиеся внутри люди быстро покинули здание. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь не успел распространиться на большую территорию, и площадь пожара составила всего 0,5 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разыскивается приморский педофил, напавший на девочку в подъезде (фото)
Судебные приставы помогли пенсионерке попасть домой, после того, как ее оттуда выгнали
Пригородные электропоезда во Владивостоке будут ходить по новому расписанию
В Приморье подключают тепло в жилых домах
Трамваев больше не станет: жильцам перекрытой улицы Владивостока лучше рассчитывать на себя
Молодой блондин с загадочными глазами пропал в Приморье
Стало известно, когда во Владивостоке пойдет сильный ливень
«Мужчина с большой буквы»: президент ХК «Адмирал» о покинувшем нас Самвеле
Родителей консультировали даже по скайпу: психологическая помощь оказалась востребована в приморских семьях
Сначала скорая не смогла приехать, а потом в больнице не оказалось вакцины от бешенства: бездомная собака покусала 7-летнего мальчика в Приморье
Легенда № 13: в честь экс-игрока «Адмирала» хотят назвать хоккейную школу
На новом танкере во Владивостоке подняли флаг
Мужчина из мести поджигал эвакуаторы во Владивостоке
«Только так и заправляю»: во Владивостоке мужчина раскачал авто, чтобы вместить больше бензина
Проворная приморская пенсионерка украла личные вещи покупателя из продуктовой тележки в супермаркете
«Весь город встал»: утренний Владивосток сковали 6-балльные пробки
Выгоревшая плавбаза «Петр Житников» добралась до Приморья
Потенциально опасная погода: новое предупреждение для Приморья сделал Гидрометцентр России
Дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на предстоящую неделю
Во Владивостоке мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с автобусом
Дерзкий консультант разбил ноутбук покупательницы, отказавшись делать возврат по гарантии
Ночные гонки во Владивосткое закончились серьезной аварией на Русском острове
«Адмирал» на домашнем льду победил «Куньлунь»
Синоптики рассказали, когда на Владивосток обрушится сильный ливень
Осеннее обострение: мужчина забежал в мебельный магазин во Владивостоке и стал прыгать по диванам