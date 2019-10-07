В Приморье подключают тепло в жилых домах

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-07T08:57:18+03:00

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К теплоснабжению в Приморье подключили дома в Красноармейском районе. На 7 октября в регионе запущено 18 котельных, отапливающих 45 социально значимых объектов и 29 жилых зданий, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию края.

Первыми тепло получили жители Арсеньева, Красноармейского, Пограничного и Тернейского районов. В последнем отопительный сезон стартовал еще 24 сентября в школах и детских садах. Во всем крае к зиме подготовлено свыше 800 котельных.

По словам врио вице-губернатора Елены Пархоменко, на данный момент край готов на 97% к подключению теплоснабжения. В некоторых местах все еще ведутся ремонтные и наладочные работы, которые в оставшиеся до зимних холодов дни коммунальщики собираются завершить.

Котельные будут отапливать почти 1,7 тысячи социально значимых объектов и более 12 тысяч жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU