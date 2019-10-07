Судебные приставы помогли пенсионерке попасть домой, после того, как ее оттуда выгнали

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-07T11:05:57+03:00

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Пенсионерке из Приморья в наследство от мужчины достались дом и придворные постройки. Только вот пользоваться имуществом ей не позволил сын завещавшего. Взял и выставил женщину за дверь, после чего еще и замок сменил. Судебные приставы помогли гражданке вселиться обратно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Женщину не только не пускали в дом, но и не отдавали личные вещи, находившиеся внутри запертого помещения. Ей пришлось обратиться за помощью в суд. Государственные служащие известили ответчика о том, что его могут привлечь к административной ответственности, если он все-таки добровольно не впустит в дом пенсионерку. Угроза на него не подействовала. И за неисполнение требований судебных приставов, мужчине выписали административное правонарушение, а взыскателя вселили принудительно - прибыли на место и при свидетелях отдали гражданке ключи.

ИСТОЧНИК KP.RU