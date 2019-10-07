Разыскивается приморский педофил, напавший на девочку в подъезде (фото)

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-07T11:51:12+03:00

У следователей есть изображение мужчины, по приметам схожего с преступником

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Неизвестный мужчина напал на маленькую девочку в подъезде дома №39 по улице Спортивной в Находке. Насильственные действия были совершены 7 мая 2019 года около 12 часов дня. Следователи разыскивают человека, схожего по приметам с преступником, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет Приморского края.

Следователи расследуют уголовное дело по 132 статье - насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Подозреваемому от 30 до 50 лет, рост 170-175 сантиметров, телосложение среднее. Был одет в серую куртку с красными вставками и серые штаны, лицо было закрыто солнцезащитными очками.

Всем кому что-либо известно о человеке, схожем по приметам с предполагаемым преступником, просьба сообщить по телефонам: 8 (432) 68-77-66, либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU