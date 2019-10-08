5-балльные пробки сковывают Владивосток

СЕГОДНЯ 01:02 2019-10-08T01:02:25+03:00

Сложности с проездом будут практически во всех районах

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Рассказываем, какие участки дорог лучше объехать, чтобы не попасть в километровую пробку, а где все же придется постоять в тесноте, потому что выбора нет. Дорожная ситуация буквально минут 30 назад была куда приятнее. Приложение Яндекс.Карты сообщало, что пробкам города присудили 1 балл. Такого количества зеленого цвета на карте давненько не было.

Но вот спустя меньше часа, ситуация, разумеется, поменялась. В алый цвет раскрашены улицы: Олега Кошевого, Калинина, Пушкинская, Луцкого, Котельникова, Постышева, Русская, Маковского, Коммунаров и Интернациональной.

Пробок не избежать и на Золотом мосту, и на проспекте 100-летияВладивостока.

Пока пробкам Владивостока присвоили 5 балла, но велика вероятность, что через несколько минут ситуация на дорогах усугубиться и другие улицы разукрасятся в красный цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU