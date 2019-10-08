Азербайджанец продал героин во Владивостоке и отправился в колонию на 10 лет
Накануне Первореченский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении уроженца Республики Азербайджан. Его обвинили в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. В зале суда выяснилось, что мужчина захотел легких, но преступных денег. Способ обогащения он выбрал незаконный и решил продать героин.
Только вот вместо настоящего покупателя на встречу пришел подставной сотрудник органов. Все происходило в рамках «Оперативного эксперимента». Так наркоторговец получил 30 тысяч рублей и тут же оказался в наручниках.
- Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В ведомстве отмечают, что приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU