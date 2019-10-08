Азербайджанец продал героин во Владивостоке и отправился в колонию на 10 лет

СЕГОДНЯ 02:17 2019-10-08T02:17:23+03:00

Так наркоторговец получил 30 тысяч рублей и тут же оказался в наручниках. Фото: Борис КОКУРИН

Обогатиться на 30 тысяч рублей ему удалось лишь не мгновение

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Накануне Первореченский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении уроженца Республики Азербайджан. Его обвинили в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. В зале суда выяснилось, что мужчина захотел легких, но преступных денег. Способ обогащения он выбрал незаконный и решил продать героин.

Только вот вместо настоящего покупателя на встречу пришел подставной сотрудник органов. Все происходило в рамках «Оперативного эксперимента». Так наркоторговец получил 30 тысяч рублей и тут же оказался в наручниках.

- Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В ведомстве отмечают, что приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU