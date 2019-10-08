Жители Первореченского района Владивостока останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 04:53 2019-10-08T04:53:38+03:00

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Жители Первореченского района Владивостока на несколько дней останутся без горячего водоснабжения. Временные неудобства вызваны проходящим ремонтом теплосетей, сообщает «КП»-Владивостока» со ссылкой на филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания».

С 9 по 11 октября из-за ремонта тепловых сетей горячая вода временно перестанет поступать в дома по следующим адресам:

Гамарника: 18в, 22, 24в;

Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8;

Овчинникова: 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;

Постышева: 3, 5, 7, 9;

Проспект 100-летия Владивостока: 43, 43а, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66;

ИСТОЧНИК KP.RU