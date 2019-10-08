2019-10-08T04:53:38+03:00
Общество

Жители Первореченского района Владивостока останутся без горячей воды

Энергетики отключат ряд улиц приморской столицы из-за ремонта
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Жители Владивостока останутся без горячей водыЖители Владивостока останутся без горячей водыФото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Жители Первореченского района Владивостока на несколько дней останутся без горячего водоснабжения. Временные неудобства вызваны проходящим ремонтом теплосетей, сообщает «КП»-Владивостока» со ссылкой на филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания».

С 9 по 11 октября из-за ремонта тепловых сетей горячая вода временно перестанет поступать в дома по следующим адресам:

Гамарника: 18в, 22, 24в;

Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8;

Овчинникова: 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;

Постышева: 3, 5, 7, 9;

Проспект 100-летия Владивостока: 43, 43а, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66;

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Партизанске массивный тополь упал на крышу автобуса
Азербайджанец продал героин во Владивостоке и отправился в колонию на 10 лет
Светловолосый парень в черной спортивке пропал из общежития Приморья
«Боже, какая милота!»: пользователи сети расхваливают поступок полицейских Приморья
5-балльные пробки сковывают Владивосток
Желтый код: потенциально опасную погоду прогнозируют в Приморье на 8 октября 2019 года
Разыскивается приморский педофил, напавший на девочку в подъезде (фото)
Судебные приставы помогли пенсионерке попасть домой, после того, как ее оттуда выгнали
Пригородные электропоезда во Владивостоке будут ходить по новому расписанию
В Приморье подключают тепло в жилых домах
Трамваев больше не станет: жильцам перекрытой улицы Владивостока лучше рассчитывать на себя
Пожарные во Владивостоке за 10 минут потушили огонь внутри здания