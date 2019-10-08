В Приморье эвакуатор погрузил внедорожник с иностранцем в салоне и попытался отвезти его на штрафстоянку

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-08T12:43:52+03:00

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В неприятной ситуации сегодня оказался экипаж джипа, оставивший свое авто в зоне действия знака запрещающего парковку во Владивостоке. Бдительные сотрудники ГИБДД вместе с проворным эвакуаторщиком поспешили отправить машину на штрафстоянку, не убедившись в отсутствии людей в салоне. Естественно, что появление пассажира, сидевшего на заднем сиденье машины, стало настоящей неожиданностью. Гражданина КНР, к тому же не говорящего по-русски, пришлось снимать с эвакутаора, сообщает «КП»-Владивосток».

Курьезный случай, который попал в прицел видеокамеры очевидца, произошел на улице Русской во Владивостоке, рядом с торговым центром «Дружба», где отсутствует бесплатная парковка. Водитель синего внедорожника Toyota Land Cruiser Prado поставил свое авто в неположенном месте, по всей вероятности надеясь вернуться быстро. Не исключено, что автовладелец намеренно оставил пассажира в машине, однако друг никак не смог повлиять на происходящий процесс. Автомобиль начали эвакуировать прямо с пассажиром на борту, которого попросту не заметили из-за тонированных задних стекол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/736521" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке эвакуировали машину с иностранцем.Видео: Dps_vl

Очевидцы уверяют, что китаец, вообще опешил от происходящего. Мужчина вылез из салона авто, когда транспортное средство уже было опечатано и стояло в кузове эвакуатора. Пока сотрудники ГИБДД с помощью жестов пытались донести до иностранца суть нарушения, машина с нарушенной пломбой продолжила свой путь на штрафстоянку. По словам свидетелей, автомобиль даже не потрудились закрыть и закрепить должным образом. Появившееся в популярной автомобильной сети Приморья видео, уже вызвало шквал негативных комментариев по поводу эвакуации с целым рядом нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU