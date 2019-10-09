Владивосток сковали утренние 6-балльные пробки

СЕГОДНЯ 01:56 2019-10-09T01:56:47+03:00

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Утром 9 октября большую часть Владивостока традиционно сковали пробки. Транспортный коллапс сервис «Яндекс» оценил в 6 баллов. Затрудненность движения можно наблюдать в 4 районах города: Первореченском, Ленинском, Первомайском и Фрунзенском, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Самая сложная дорожная ситуация в приморской столице на проспекте 100-летия и дальше в направлении Некрасовского путепровода. Медленно продвигаются автомобили по Золотому мосту со стороны Чуркина к центру. Намертво стоят улицы Луговая, Светланская, Адмирала Юмашева, а также часть Стрелковой (из-за перекрытия участка от ТЦ «Школьная» до Спортивной). Красным цветом отмечены Народный проспект, Котельникова, Снеговая и Гаршина.

Как ни странно из-за пробок тариф на такси не увеличился. Проезд даже через самые проблемные участки стоит столько же, сколько и обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU