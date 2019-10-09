2019-10-09T01:56:47+03:00
Общество

Владивосток сковали утренние 6-балльные пробки

Движение затруднено в четырех районах города
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Сервис оценил дорожную ситуацию во Владивостоке на 6 баллов. Карта: "Яндекс".Сервис оценил дорожную ситуацию во Владивостоке на 6 баллов. Карта: "Яндекс".
Изменить размер текста:

Утром 9 октября большую часть Владивостока традиционно сковали пробки. Транспортный коллапс сервис «Яндекс» оценил в 6 баллов. Затрудненность движения можно наблюдать в 4 районах города: Первореченском, Ленинском, Первомайском и Фрунзенском, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Самая сложная дорожная ситуация в приморской столице на проспекте 100-летия и дальше в направлении Некрасовского путепровода. Медленно продвигаются автомобили по Золотому мосту со стороны Чуркина к центру. Намертво стоят улицы Луговая, Светланская, Адмирала Юмашева, а также часть Стрелковой (из-за перекрытия участка от ТЦ «Школьная» до Спортивной). Красным цветом отмечены Народный проспект, Котельникова, Снеговая и Гаршина.

Как ни странно из-за пробок тариф на такси не увеличился. Проезд даже через самые проблемные участки стоит столько же, сколько и обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Несостоявшийся браконьер пытался застрелить рыбу из пистолета в Приморье
Фонд «Восточный Порт» поддержал проведение всероссийского турнира по боксу
Минтранс прокомментировал видео с пилона Русского моста во Владивостоке
Буквально на ровном месте: во Владивостоке подбили еще один новенький автобус
Не хотела учиться: школьница путешествовала автостопом по Приморью
«Королева драконов уже не та»: на владивостокстокца напала женщина с метлой и собаками
Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности в Приморье
Дикий Пумба наделал переполоха в черте Владивостока
В Приморье эвакуатор погрузил внедорожник с иностранцем в салоне и попытался отвезти его на штрафстоянку
Пожарные Владивостока отстояли от огня торговый центр на Эгершельде
Контейнеровоз COSCO ENGLAND сняли с мели в акватории Владивостока
Город ждет транспортный коллапс: водителей Владивостока просят проявить терпение
В Партизанске массивный тополь упал на крышу автобуса
Жители Первореченского района Владивостока останутся без горячей воды
Азербайджанец продал героин во Владивостоке и отправился в колонию на 10 лет
Светловолосый парень в черной спортивке пропал из общежития Приморья
«Боже, какая милота!»: пользователи сети расхваливают поступок полицейских Приморья
5-балльные пробки сковывают Владивосток
Желтый код: потенциально опасную погоду прогнозируют в Приморье на 8 октября 2019 года
Разыскивается приморский педофил, напавший на девочку в подъезде (фото)
Судебные приставы помогли пенсионерке попасть домой, после того, как ее оттуда выгнали
Пригородные электропоезда во Владивостоке будут ходить по новому расписанию
В Приморье подключают тепло в жилых домах
Трамваев больше не станет: жильцам перекрытой улицы Владивостока лучше рассчитывать на себя
Пожарные во Владивостоке за 10 минут потушили огонь внутри здания