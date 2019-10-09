Несостоявшийся браконьер пытался застрелить рыбу из пистолета в Приморье

СЕГОДНЯ 04:14 2019-10-09T04:14:22+03:00

Нарушителя схватили на реке, где запрещена рыбалка во время нереста кеты и симы Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

«Черный рыбак» промышлял на одной из рек национального парка

Изменить размер текста: A A

Нерестящихся лососевых пытался поймать нарушитель на одной из рек национального парка «Земля леопарда». Горе-браконьер охотился на ценные экземпляры с помощью пневматического пистолета. Воплотить свой план в жизнь «черному рыбаку» помешали инспекторы нацпарка.

Нарушителя схватили на реке, где запрещена рыбалка во время нереста кеты и симы. Мужчина был в полной экипировке: гидрокостюм, маска, а на вооружении – пневматический подводный пистолет, заряженный гарпуном. В таком виде несостоявшегося браконьера обнаружили госинспекторы «Земли леопарда» и задержали.

Нарушить был вооружен пневматическим подводным пистолетом с гарпуномФото: ФГБУ «Земля леопарда»

Незваный гость сопротивления сотрудникам нацпарка не оказал, оружие отдал добровольно. Нарушителю придется выплатить четыре тысячи рублей штрафа.

- Установка сетей на реках становится слишком рискованным занятием, требующим немало времени, которого у браконьеров нет из-за регулярных патрулей охраны. Поэтому встречаются нарушители, ведущие подводную охоту более оперативным методом – с помощью пистолетов и ружей, – рассказал Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране.

Добавим, что за кету осеннюю браконьерам придется заплатить 10,6 тысячи рублей за одну особь, за один килограмм икры лососевых видов рыб – 27,4 тысячи рублей плюс 50 процентов за один экземпляр лосося соответствующего вида.

ИСТОЧНИК KP.RU