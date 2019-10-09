Убийца изнасиловал 12-летнюю родственницу в Приморье после года проживания под одной крышей

СЕГОДНЯ 06:04 2019-10-09T06:04:47+03:00

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Чудовищное преступление было совершено в приморском городе Уссурийск. Мужчина изнасиловал 12-летнюю дочку своих родственников, с которыми жил в одной квартире. Теперь извергу грозит серьезный тюремный срок.

Мужчина жил с родственниками около года и никак не проявлял своих криминальных наклонностей, несмотря на его преступное прошлое - известно, что у подозреваемого есть судимость за убийство и другие преступления. Родных не выбирают, поэтому в семье к нему относились хорошо и даже не подозревали, на что он способен.

Однажды 44-летний мужчина остался наедине с маленькой родственницей и решил выпить крепкого спиртного. Изрядно приняв на грудь, подозреваемый неожиданно набросился на девочку, а затем с помощью силы и угроз изнасиловал ее.

Позже пострадавшую в шоковом состоянии врачи скорой доставили в больницу, а подозреваемый был задержан полицейскими. Мужчина не стал отрицать свою вину и полностью сознался в сексуальном насилии над девочкой.

Задержанный находится в СИЗО, по факту преступления возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU