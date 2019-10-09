Зубную пасту с сюрпризом пытались передать заключенным в приморскую колонию
Сотрудники исправительной колонии номер 33 предотвратили попытку передачи запрещенных предметов. На имя осужденного пришла посылка с тюбиком зубной пасты. Казалось бы, обычная вещь, необходимая в быту, однако это только на первый взгляд.
Тюбик таил в себе нечто большее, чем обычная зубная паста. В нем было найдено 11 полимерных свертков с веществом светло-серого цвета. Подозрительные пакетики отправили на экспертизу, которая подтвердила догадки: это наркотики - алкалоиды опиумной группы. Общий вес вещества - 2,207 грамма.
- Передача наркотических веществ и запрещенных предметов на территорию учреждений влечет за собой уголовную или административную ответственность, - добавили в пресс-службе ГУ ФСИН по Приморскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU