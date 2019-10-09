2019-10-09T09:39:43+03:00
Происшествия

ОПГ на диете: приморские контрабандистки наладили поставки запрещенного чудо-препарата для снижения веса

В «панацее» было обнаружено сильнодействующее вещество, которое нельзя продавать в России
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Препарат женщины заказывали в КазахстанеПрепарат женщины заказывали в КазахстанеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Лазовском районе Приморья две женщины наладили бизнес по продаже препарата для похудения. Только вот чудесное средство содержало запрещенное сильнодействующее вещество, вызывающее чувство насыщения. Дамы превратились в контрабандисток и организовали продажу препарата онлайн.

Женщины, по версии следствия, договорились открыть организовать совместный бизнес. Ничего лучше, чем продажа препарата для снижения веса, им не пришло. На том и порешали. Однако в составе средства было вещество «сибутрамин», запрещенный для реализации на территории Российской Федерации.

Препарат женщины заказывали в Казахстане и распространяли его через интернет. Бизнес-леди успели сбыть несколько партий, на одной из таких закупок их и сцапала нежная рука закона. Женщин обвиняют в совершении 12 преступлений.

- Уголовное дело возбуждено по статьям «Незаконный оборот сильнодействующих веществ» и «Контрабанда сильнодействующих веществ». Материалы направлены в суд, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В общей сложности женщинам грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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