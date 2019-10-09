2019-10-09T11:16:23+03:00
Общество

«Здрасьте, в затор залазьте»: Владивосток начинает превращаться в пробку

Дорожная ситуация в городе оценивается в шесть баллов, но это только пока
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Пробки отмечаются во всех районах дальневосточной столицы. Фото: «Яндекс.Карты»Пробки отмечаются во всех районах дальневосточной столицы. Фото: «Яндекс.Карты»
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Конец рабочего дня, жители дальневосточной столицы, по традиции, встали в пробку. Сервис «Яндекс.Карты» пока ставит дорожной ситуации шесть баллов, однако карта Владивостока продолжает «краснеть».

Пробки отмечаются во всех районах дальневосточной столицы. Наиболее сложная ситуация в Ленинском, Первореченском, Первомайском и Фрунзенском районах.

Традиционно намертво встал Некрасовский путепровод, Золотой мост, улицы Светланская, Алеутская, Некрасовская, Посьетская, Спортивная, частично Олега Кошевого, Луговая и Фадеева (из-за перекрытия участка Школьная-Спортивная), Корабельная набережная, проспекты Красного знамени, Океанский, Народный.

Автомобилисты каждый раз не могут удержаться от колких комментариев по поводу сложившейся дорожной обстановки. Некоторые в «разговорчиках» делятся новостями и поют песни:

- Бомбежка была?

- Друзья, пропустите катер.

- Здрасьте, в затор залазьте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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