«Здрасьте, в затор залазьте»: Владивосток начинает превращаться в пробку
Конец рабочего дня, жители дальневосточной столицы, по традиции, встали в пробку. Сервис «Яндекс.Карты» пока ставит дорожной ситуации шесть баллов, однако карта Владивостока продолжает «краснеть».
Пробки отмечаются во всех районах дальневосточной столицы. Наиболее сложная ситуация в Ленинском, Первореченском, Первомайском и Фрунзенском районах.
Традиционно намертво встал Некрасовский путепровод, Золотой мост, улицы Светланская, Алеутская, Некрасовская, Посьетская, Спортивная, частично Олега Кошевого, Луговая и Фадеева (из-за перекрытия участка Школьная-Спортивная), Корабельная набережная, проспекты Красного знамени, Океанский, Народный.
Автомобилисты каждый раз не могут удержаться от колких комментариев по поводу сложившейся дорожной обстановки. Некоторые в «разговорчиках» делятся новостями и поют песни:
- Бомбежка была?
- Друзья, пропустите катер.
- Здрасьте, в затор залазьте.
ИСТОЧНИК KP.RU