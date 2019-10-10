Жара: в Приморье ненадолго заглянуло лето

СЕГОДНЯ 00:36 2019-10-10T00:36:42+03:00

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10 октября Приморье окажется в теплом секторе циклона, зародившегося в Желтом море, поэтому в крае станет по-летнему жарко. Синоптики обещают приморцам отсутствие осадков и комфортную погоду с максимальной температурой воздуха до +26 °C, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на «Примпогоду».

Из-за смены ветра на южный, в нижней тропосфере, в Приморье поступает более теплая воздушная масса. По прогнозам специалистов воздух может сегодня прогреться до летних значений, +18…+26 °C.

В столице Дальнего Востока в четверг небольшая облачность, без осадков. Ветер умеренный, до сильного, максимально воздух прогреется до + 17...+19 °C, минимальные ночные температуры составят +11…+13 °C.

Летнее тепло не обойдет стороной приморский Артем. По прогнозам специалистов в городе до +19 °C, без осадков. Теплая погода ожидается сегодня и в Уссурийске, синоптики обещают до +20 °C днем. В первой половине дня в городе ясно, после обеда пасмурно, но без дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU